Separatistas pró-Moscou anunciam conquista do porto de Mariupol

O chefe dos separatistas pró-russos da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciou nesta segunda-feira (11) o controle total do porto da estratégica cidade de Mariupol, localizada às margens do Mar de Azov, no sudeste do país.



"Em relação ao porto de Mariupol, já está sob nosso controle", declarou Denis Pushilin, citado pela agência de notícias russa RIA Novosti.



As forças das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk participam da ofensiva do Kremlin lançada em 24 de fevereiro.



Por mais de um mês, o Exército russo e os separatistas de Donetsk sitiaram Mariupol. Lá, encontraram uma feroz resistência, apesar dos fortes bombardeios e da catastrófica situação humanitária.



O enorme complexo metalúrgico Azovstal, que dá acesso ao porto de Mariupol, é uma das últimas áreas nas mãos da resistência ucraniana.



Na mesma linha do discurso de Moscou, Pushilin disse ainda, nesta segunda-feira, que suas forças vão intensificar seus esforços para conquistar totalmente a região de Donetsk, sob controle separatista desde 2014.



"A operação se intensificará, porque, quanto mais demorarmos, mais a população civil, refém da situação, sofrerá", alegou, em entrevista coletiva em Donetsk.



Segundo ele, milhares de soldados ucranianos continuam lutando na área de Azovstal.



"O número mencionado em nossos informes está entre 1.500 e 3.000 pessoas", detalhou.