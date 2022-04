Nasce o filho do presidente argentino e se chama Francisco como o papa

A primeira-dama argentina, Fabiola Yañez, deu à luz, na madrugada desta segunda-feira (11), seu filho com o presidente Alberto Fernández, por cesárea em um hospital privado de Buenos Aires, informou a Unidade Médica Presidencial em um comunicado.



Yáñez (40 anos) havia revelado à imprensa, há uma semana, que seu filho com Fernández (63), unidos de fato desde 2013, se chamaria Francisco pela admiração de ambos pelo sumo pontífice e por que a origem do nome significa "homem livre" em latim.



"Nasceu Francisco!!! Com sua mãe @fabiolaoficialok estamos imensamente felizes. Bem-vindo à vida!!!", escreveu o mandatário no Instagram, junto a uma foto das pegadas dos pés do bebê.



O bebê pesa 3,5 quilos e tanto ele como a mãe apresentam uma "evolução satisfatória", indicou o comunicado.



Yáñez disse que diante de dois abortos espontâneos havia decidido com o mandatário realizar "um tratamento de fertilização em vitro".



Francisco é o segundo filho do presidente, pai de Estanislao 'Dyzhy' Fernández (27), fruto de sua relação com a advogada Marcela Lucchetti, de quem se separou em 2005.



Yáñez é atriz e jornalista, profissões que não exerce atualmente. Francisco é seu primeiro filho. Fernández é advogado e professor de Direito na Universidade de Buenos Aires.



Em uma entrevista dias antes do nascimento, Yáñez adiantou que será sua mãe que vai ajudar a cuidar do bebê em seus primeiros meses.



"Minha mãe veio especialmente da (província de) Missiones porque será quem vai cuidar do meu filho. Ela é a pessoa que me ajudará com o cuidado de Francisco nos primeiros meses. Está comigo. Vem me acompanhando nesta última etapa da gravidez", declarou a primeira-dama.