Ali Harbi Ali declarado culpado por morte de deputado britânico que chocou o país

Ali Harbi Ali, um homem de 26 anos julgado por ter esfaqueado até a morte o deputado britânico David Amess, foi declarado culpado nesta segunda-feira de forma unânime por um júri.



"Não pode ter sido fácil ouvir as evidências que vocês ouviram", disse o juiz Nigel Sweeney aos jurados.



Ali Harbi Ali, nascido e criado em Londres em uma família de origem somali, se declarou inocente, mas afirmou durante uma audiência que escolheu o deputado para impedir que "provocasse danos" aos muçulmanos autorizando bombardeios na Síria.



O acusado, no entanto, que afirmou simpatizar com o grupo extremista Estado Islâmico, disse não ter remorso pelo assassinato do deputado, depois que o representante votou a favor de bombardear a Síria.



Ali esfaqueou Amess mais de 20 vezes durante um encontro com eleitores em Leigh-on-Sea, 60 quilômetros ao leste de Londres, em outubro do ano passado.



O crime provocou um grande choque no país, que foi cenário de vários ataques de extremistas com facas nos últimos anos.



De acordo com a imprensa britânica, Ali Harbi Ali completou um programa de anti-radicalização, mas os serviços de segurança não o consideravam uma pessoa de risco.



A família de Amess estava no tribunal no momento da leitura do veredicto, durante o qual Ali se recusou a levantar alegando motivos religiosos.



A pena será anunciada em uma audiência na quarta-feira.