Ali Harbi Ali declarado culpado por morte de deputado britânico que chocou o país

Ali Harbi Ali, um homem de 26 anos julgado por ter esfaqueado em outubro o deputado britânico David Amess, foi declarado culpado nesta segunda-feira de assassinato e preparação de atos terroristas.



Ali Harbi Ali, nascido e criado em Londres em uma família de origem somali, se declarou inocente, mas afirmou durante uma audiência que escolheu o deputado para impedir que "provocasse danos" aos muçulmanos autorizando bombardeios na Síria.



O crime provocou um grande choque no país, que foi cenário de vários ataques de extremistas com facas nos últimos anos.



De acordo com a imprensa britânica, Ali Harbi Ali completou um programa de anti-radicalização, mas os serviços de segurança não o consideravam uma pessoa de risco.