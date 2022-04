Rússia tomará ações legais se for 'forçada' a entrar em default

A Rússia adotará ações legais, se os países ocidentais forçarem-na a dar calote de sua dívida - anunciou seu ministro das Finanças, Anton Siluanov, em entrevista nesta segunda-feira (11), depois que o país foi colocado em "default seletivo" no sábado (9) por uma agência de classificação.



"Iremos aos tribunais, porque tomamos todas as medidas necessárias para que os investidores recebam seus pagamentos", declarou o ministro ao jornal Izvestia.



"Vamos apresentar nossas contas à Justiça, confirmando nossos esforços para pagar tanto em moeda estrangeira quanto em rublos. Não será um processo fácil. Teremos de provar nossa posição de forma muito ativa, apesar de todas as dificuldades", acrescentou, sem especificar a qual órgão legal a Rússia recorreria.



No sábado, a agência de classificação financeira S&P; Global Ratings rebaixou a classificação dos pagamentos em divisas por parte da Rússia para "default seletivo", depois que, na semana passada, Moscou ter pagado em rublos uma dívida em dólares.



"A Rússia tentou de boa-fé pagar os credores externos, transferindo os valores correspondentes em moeda estrangeira para pagar nossa dívida. A política deliberada dos países ocidentais é, no entanto, criar artificialmente um não pagamento por todos os meios", denunciou o ministro.



"Se uma guerra econômica e financeira está sendo travada contra nosso país, somos obrigados a reagir, cumprindo todas as nossas obrigações", frisou.



O ministro afirmou que a dívida externa da Rússia é de entre 4,5 trilhões e 4,7 trilhões de rublos (em torno de US$ 56,7 bilhões), ou seja, 20% do total da dívida pública.



