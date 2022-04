Exército ucraniano se prepara para "batalha final" no porto de Mariupol

O exército ucraniano afirmou nesta segunda-feira que se prepara para a "batalha final" no porto devastado de Mariupol, cidade do sudeste do país que está cercada pelas tropas russas há mais de 40 dias.



"Hoje será provavelmente a última batalha, pois a munição está acabando (...) É a morte para alguns de nós e cativeiro para os demais", escreveu no Facebook a 36ª brigada da Marinha, que integra as Forças Armadas da Ucrânia.



"Estamos desaparecendo pouco a pouco", completa a nota.



"Não sabemos o que acontecerá, mas pedimos que se lembrem (de nós) com uma palavra gentil", pediu a brigada aos ucranianos.



De acordo com a unidade, "durante mais de um mês estamos lutando sem munição, sem comida, sem água, fazendo o possível e o impossível".



Quase metade da brigada está ferida, segundo o comunicado.



Durante mais de 40 dias de intensos combates, "o inimigo nos fez recuar pouco a pouco (...) nos cercou e agora tenta nos destruir", explicou a brigada nesta segunda-feira, antes de lamentar a falta de ajuda "do comando do exército e do presidente" ucraniano Volodymyr Zelensky.