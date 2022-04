Exército israelense faz novas operações na Cisjordânia

O Exército israelense anunciou, nesta segunda-feira (11), novas operações nos arredores de Jenin, setor da Cisjordânia ocupada de onde procedem os dois palestinos responsáveis pelos letais atentados contra Israel nas últimas semanas.



As operações aconteceram no domingo em diferentes áreas do norte da Cisjordânia, incluindo Jenin, onde foram feitas buscas por dois familiares de Raed Hazem. Este último é autor do ataque que matou três israelenses na quinta-feira (7), em Tel Aviv.



Mohamed Zakarneh, um palestino de 17 anos, foi ferido por balas israelenses em Jenin e morreu durante a noite, segundo o Ministério palestino da Saúde.



Nesta segunda-feira, milhares de pessoas compareceram ao seu funeral no acampamento de refugiados de Jenin. Entre elas, homens encapuzados atiravam para o alto, observaram jornalistas da AFP no local.



Ontem, o porta-voz das facções armadas palestinas em Jenin, Abu Muadh, afirmou que a área se encontra em "estado de alerta" e pediu uma "mobilização geral" dos combatentes locais para "lidar com uma incursão" das forças israelenses.



Hoje, 17 palestinos foram detidos pelas forças israelenses na Cisjordânia, informou a agência oficial de notícias palestina Wafa. Também estão acontecendo greves em Jenin e Belém, mais ao sul da Cisjordânia, onde dois palestinos morreram em incidentes separados.



Desde 22 de março, Israel sofreu quatro ataques. Os dois primeiros foram cometidos por árabes israelenses ligados à organização jihadista Estado Islâmico (EI), e os dois últimos, por palestinos da região de Jenin.



Os atentados deixaram 14 mortos ao todo. E, de acordo com uma contagem da AFP, 14 palestinos, incluindo os agressores, morreram na violência desde esta data.