Dez civis mortos e onze feridos em ataques no leste da Ucrânia

Pelo menos 10 civis morreram e 11 ficaram feridos neste fim de semana em ataques ao redor e ao sudeste de Kharkiv, no leste da Ucrânia, anunciou o governador da região no domingo (10).



Os bombardeios atingiram quatro cidades, indicou Oleg Synegubov no Telegram. "Temos conhecimento de dez pessoas mortas, incluindo uma criança, e onze feridos", acrescentou.



Synegubov não deu mais detalhes sobre esses ataques do exército russo.



Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, que tinha em torno de 1,5 milhão de habitantes antes da guerra, está localizada a cerca de quarenta quilômetros da fronteira russa.



Essa população foi alvo de intensos combates entre os exércitos ucraniano e russo desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, sem chegar a cair em mãos russas.



As tropas russas se retiraram da região de Kharkiv nos últimos dias e se retraíram para o leste e o sul da Ucrânia.