Pelo menos 10 civis morreram e 11 ficaram feridos neste fim de semana em ataques ao redor e ao sudeste de Kharkiv, no leste da Ucrânia, anunciou o governador da região no domingo (10).



O bombardeio atingiu quatro cidades, indicou Oleg Synegubov no Telegram. "Temos conhecimento de dez pessoas mortas, incluindo uma criança, e onze feridos", acrescentou.