Kiev diz que propaganda russa provocou atrocidades em Bucha

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, pediu, neste domingo (10), a pesquisadores que estudem os efeitos da propaganda russa, que, segundo ele, preparou o terreno para as atrocidades cometidas em Bucha, cidade próxima a Kiev que esteve sob ocupação da Rússia.



"Bucha não foi feita em um dia. Durante muitos anos, as elites políticas russas e a propaganda incitaram o ódio, desumanizaram os ucranianos, alimentaram a superioridade russa e prepararam o terreno para essas atrocidades", escreveu Kuleba no Twitter.



"Incentivo os pesquisadores de todo o mundo a examinar o que levou a Bucha", acrescentou.



A Ucrânia e os países ocidentais acusam as tropas russas de terem praticado um "massacre" e cometido "crimes de guerra" após a descoberta de centenas de cadáveres nas ruas desta pequena cidade a noroeste de Kiev, recuperada pelas tropas ucranianas em 31 de março.



Jornalistas da AFP, que puderam entrar na cidade em 2 de abril, viram os corpos de 20 homens com roupas civis espalhados ao longo de uma rua.



Bucha se tornou símbolo das atrocidades da guerra, mas descobertas desse tipo não se limitam a essa cidade.



O massacre provocou condenações em todo o mundo e levou os aliados da Ucrânia a impor novas sanções contra a Rússia.