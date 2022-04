Mais de 9.000 membros de gangues são presos em El Salvador em 15 dias

Autoridades salvadorenhas detiveram mais de 9.000 suspeitos de pertencerem a gangues nos últimos 15 dias, anunciou, neste domingo (10), o presidente Nayib Bukele, em meio a um estado de exceção promovido pelo mandatário após um aumento na taxa de homicídios que deixou 87 mortos entre 25 e 27 de março.



"Mais de 9.000 membros de gangues (presos) em apenas 15 dias. Seguimos nossa guerra contra as gangues", garantiu, no Twitter, o mandatário, criticado por organismos humanitários em nível local e internacional por possíveis violações dos direitos humanos.



El Salvador, em sua luta contra as gangues, não havia realizado, nas últimas duas décadas, prisões de milhares de supostos quadrilheiros em prazo tão curto.



Por sua vez, a Polícia Nacional Civil (PNC), informou, no Twitter, que, no sábado (9), foram capturados "507 terroristas". Desde o início "da guerra contra as quadrilhas, colocamos atrás das grades um total de 9.120 membros de gangues", acrescentou.



Em resposta à violência das gangues, a polícia e o exército iniciaram prisões maciças em 26 de março e, um dia depois, o Congresso, controlado pelos governistas, aprovou o estado de exceção que dá cobertura legal a detenções sem ordem judicial.



O Congresso também aprovou, a pedido de Bukele, reformas para aumentar de nove para 45 anos de prisão a pena máxima por pertencer a gangues e punir com até 15 anos de prisão a divulgação de mensagens de gangues nos meios de comunicação.



A legislação também é dirigida contra aqueles que "marcam" seus territórios com siglas, uma prática que as gangues usam para amedrontar e ameaçar de morte quem as denunciam para as autoridades.



Administrados pela Direção de Centros Penais, presos de El Salvador começaram, na quinta-feira (7), a pichar grafites que as gangues violentas utilizam para demarcar o território onde operam.



"Não vamos deixar nem um só rastro de que as gangues existiram, socialmente vamos acabar com elas e já estamos fazendo em números porque estão sendo presos", declarou o diretor de Centro Penais, Osiris Luna



As gangues Mara Salvatruca (MS-13) e Barrio 18, entre outras, somam 70.000 membros, e, até março, 16.000 deles estavam presos, mas de acordo com os informes das últimas detenções, o número aumentaria para mais de 25.000 privados de liberdade.



El Salvador terminou 2021 com 1.147 homicídios (18 por 100.000 habitantes), enquanto que em 2020 foram registradas 1.341 mortes violentas no país.



