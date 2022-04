Banco russo VTB perde controle de sua filial europeia

O regulador bancário alemão anunciou neste domingo (10) que tinha retirado do segundo banco russo, VTB, alvo de sanções pela guerra na Ucrânia, o controle de sua filial europeia, que pode, no entanto, continuar operando.



O grupo russo "não tem mais o controle" da filial alemã VTB Bank SE após a "proibição do exercício dos direitos de voto", disse a autoridade do mercado financeiro BaFin em um comunicado.



A direção da entidade europeia está agora proibida de "seguir as diretrizes" da instituição russa, que foi adicionada na sexta-feira à lista de entidades sancionadas da União Europeia (UE).



A proibição de transferir fundos a "entidades do grupo VTB" está vigente há "várias semanas", segundo a BaFin.



O VTB "não pode mais dispor dos ativos financeiros" de sua filial europeia, que fica assim "totalmente isolada" do grupo russo, segundo o regulador.



O banco já tinha sido submetido a sanções americanas e excluído do sistema financeiro internacional Swift.



O maior banco russo, Sberbank, está sob sanções desde fevereiro e está prevista a abertura de um procedimento de quebra para sua filial europeia, Sberbank Europe AG, com sede na Áustria, que tem graves problemas de liquidez.



