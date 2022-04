Patriarca Cirilo I pode unidade com o poder frente aos 'inimigos' da Rússia

O patriarca ortodoxo Cirilo I, um dos pilares do regime de Vladimir Putin, pediu, neste domingo (10), para a população se unir em torno do poder para lutar contra os "inimigos externos e internos" da Rússia, em pleno conflito na Ucrânia.



"Neste período difícil para nossa pátria, que o Senhor ajude a cada um de nós a nos apoiarmos mutuamente, inclusive em torno do governo, e que ajude o poder a ser responsável pelo povo e a servi-lo com humildade e boa vontade, inclusive dar a sua própria vida", disse Cirilo I em uma missa em Moscou.



"Assim como surgirá a verdadeira solidariedade em nosso povo, assim como a capacidade de repelir os inimigos externos e internos e de construir uma vida com mais bondade, verdade e amor", disse, citado pela agência estatal de notícias TASS.



O líder da igreja ortodoxa russa, que conta com 150 milhões de fiéis em todo o mundo - principalmente na Rússia -, deu vários sermões em apoio à ofensiva do governo russo na Ucrânia.



Em 27 de fevereiro, considerou a invasão como uma luta contra "as forças do mal" que se opõem à "unidade" histórica entre a Rússia e a Ucrânia.



Assim como o presidente Putin, Cirilo I defende os valores conservadores diante de um Ocidente que considera decadente.