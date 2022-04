Aeroporto de Dnipro, na Ucrânia, é 'destruído' por bombardeios russos

O aeroporto da cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, voltou a ser bombardeado neste domingo (10) pela Rússia e ficou "destruído", informou o governador regional.



"Novo ataque contra o aeroporto de Dnipro. Não resta mais nada. O próprio aeroporto e as infraestruturas próximas foram destruídas. E os mísseis continuam voando", escreveu no Telegram o governador regional, Valentin Reznichenko, indicando que ainda se está determinando o número de vítimas.



O aeroporto de Dnipro já tinha sido alvo de um bombardeio russo em 15 de março, após o qual a pista ficou destruída e o terminal, danificado.



Dnipro é uma cidade industrial de um milhão de habitantes, atravessada pelo rio Dnieper (Dnipro em ucraniano), que marca o limite das regiões leste do país.



Até agora, tinha sido relativamente pouco afetada pelo avanço das forças russas.