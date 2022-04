Berlusconi diz estar "decepcionado" com seu amigo Putin

O ex-chefe do governo italiano Silvio Berlusconi disse neste sábado (9) estar "profundamente decepcionado" e "magoado" pelo comportamento do presidente russo Vladimir Putin, de quem era muito próximo e que agora "carrega a responsabilidade muito séria" pelos "massacres de civis" na Ucrânia.



"Não posso e não quero esconder que estou profundamente desapontado com o comportamento de Vladimir Putin, que tem uma responsabilidade muito séria perante o mundo", disse Berlusconi em Roma, durante um comício de seu partido Forza Italia (direita), membro da ampla coalizão que apoia o governo de Mario Draghi.



"Eu o conheci (Putin) há cerca de vinte anos e ele sempre me pareceu um democrata e um homem de paz", lembrou o bilionário italiano de 85 anos, três vezes chefe do governo entre 1994 e 2011, e que até então não havia criticado Putin publicamente.



Durante seus anos no poder, Berlusconi estabeleceu um relacionamento amigável com o presidente russo, até mesmo o convidando para sua luxuosa vila de férias na Sardenha.



"A Rússia não pode negar suas responsabilidades diante do horror dos massacres de civis em Bucha e em outros lugares, autênticos crimes de guerra", afirmou Berlusconi.