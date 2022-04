Conspirador alemão sequestra brevemente oficial de vacinação na Suíça

Um funcionário da Comissão Federal Suiça de Vacinação (CFV) foi brevemente sequestrado por um alemão, supostamente ligado a grupos de conspiração, morto a tiros pela polícia perto de Zurique, assegurou no sábado (9) a imprensa suíça, revelando detalhes do confuso caso.



O alemão, de 38 anos, era procurado desde 31 de março por ter sequestrado brevemente um homem em Zurique, que acreditam ser o presidente-chefe da CFV, segundo meios de comunicação como o Tagesanzeiger e o site Heidi.news.



Quando a polícia tentou prender o suspeito na quarta-feira em Wallisellen, município perto de Zurique, o homem sacou uma arma e disparou, matando uma mulher de 28 anos, provavelmente sua parceira, segundo as autoridades.



A polícia revidou os tiros, ferindo fatalmente o suspeito.



De acordo com o meio de comunicação Watson, o alemão estaria em contato próximo com conspiradores e com os "Flat Earthers" - pessoas convencidas de que a Terra é plana.



A polícia, que encontrou armas e munições em um apartamento onde o alemão estava, só falou do caso depois que o suspeito foi morto, e não forneceu a identidade do sequestrado. O motivo do sequestro ainda não está claro.



O movimento contra a vacinação obrigatória contra o coronavírus foi notado na Suíça por sua violência verbal nas mídias sociais e tem gerado regularmente manifestações em massa em todo o país.