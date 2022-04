Três militares morrem em ataque com explosivos na Colômbia

Três soldados morreram e outro ficou gravemente ferido quando uma carga explosiva explodiu após seu veículo passar por uma área rural do município colombiano de Ituango (noroeste), informou o Exército neste sábado (9).



O ataque ocorreu na noite de sexta-feira e "aparentemente" foi realizado por dissidentes que se afastaram do acordo de paz com os guerrilheiros das FARC, disse a instituição em um comunicado.



Os soldados Sebastián Espitia, Enairo Martínez e Álvaro Torres morreram após a explosão. "Outro soldado requer atenção prioritária e os demais membros da unidade estão sendo avaliados por médicos para determinar os ferimentos sofridos", encerra a nota do Exército.



As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) entregaram suas armas à ONU em 2017, acabando com meio século de uma sangrenta e fracassada luta pelo poder.



Depois de sair do conflito que abalou principalmente o campo colombiano, houve dissidências ativas dessa organização, bem como da guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) e grupos de narcotraficantes. Todos eles estão em disputa pelo controle do narcotráfico.



Sem um comando unificado, os grupos dissidentes somam cerca de 5.000 combatentes, segundo o centro de estudos independente Indepaz.



A Colômbia vive a pior onda de violência desde a assinatura do histórico acordo de paz.