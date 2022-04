Irã decreta sanções contra 24 norte-americanos, entre eles um ex-general

O Irã anunciou neste sábado (9) que sancionou 24 cidadãos americanos, incluindo um general reformado, envolvidos nos chamados "atos de terrorismo e violações dos direitos humanos".



O general reformado dos EUA Joseph Votel, que liderou o Comando Central dos EUA cobrindo o Oriente Médio, está entre os americanos sancionados.



Outros ex-oficiais do Exército e do Tesouro dos EUA, embaixadores e empresários também estão na lista.



Eles estão sendo punidos por "participar de atos terroristas, celebrar e apoiar o terrorismo e violações flagrantes dos direitos humanos", disse o Ministério das Relações Exteriores do Irã em comunicado.



Este anúncio ocorre em um momento em que as negociações em Viena para salvar o acordo nuclear iraniano de 2015 entre o Irã e as principais potências estão suspensas há quase um mês.