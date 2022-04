Uma campanha mundial de arrecadação de fundos para ajudar os ucranianos refugiados ou deslocados pela invasão russa conseguiu reunir 10,1 bilhões de euros (11 bilhões de dólares), informou neste sábado (9) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



A campanha 'Stand Up For Ukraine' (Erga-se pela Ucrânia) "arrecadou 9,1 bilhões de euros para as pessoas, dentro e fora da Ucrânia, que fugiram das bombas, e o BERD (Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento) prometeu mais um bilhão" de euros, disse Von der Leyen.