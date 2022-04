O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, viajou neste sábado (9) a Kiev para demonstrar a "solidariedade" britânica com a Ucrânia, que há mais de seis semanas resiste à invasão das tropas russas, informou Downing Street.



Jonhson foi à Ucrânia "para se reunir pessoalmente com o presidente (Volodimir) Zelensky, em um gesto de solidariedade com o povo ucraniano" e com a intenção de "apresentar um novo pacote de ajuda financeira e militar" para este país do leste europeu, informou um porta-voz do premier britânico.