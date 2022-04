O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, realizou neste sábado (9) uma visita surpresa à Ucrânia, durante a qual reuniu-se em Kiev com Volodimir Zelensky, informou um assistente do presidente ucraniano.



"A visita de Boris Johnson a Kiev acaba de começar com um encontro com o presidente Zelensky", informou o assessor, Andriy Sybiha, em mensagem postada no Facebook junto de uma foto dos dois dirigentes.