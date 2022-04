Ex-presidente deposto volta à Guiné após tratamento no exterior

O ex-presidente da Guiné Alpha Condé, deposto por um golpe de Estado em setembro, voltou ao país nesta sexta-feira, após um tratamento médico nos Emirados Árabes, anunciou a junta militar em Conacri.



Condé "retornou a Conacri nesta tarde", assinala um comunicado lido na TV estatal em nome do órgão de direção da junta e do seu chefe, coronel Mamady Doumbouya.



No poder por quase 11 anos, Condé foi deposto em 5 de setembro de 2021 pelo coronel Doumbouya, que se fez nomear presidente do país. "O ex-presidente seguirá na Guiné enquanto sua saúde permitir. Sua integridade e dignidade sempre serão respeitadas, conforme sua posição e seu status", afirmou a junta.



Aos 84 anos, Condé deixou o país em meados de janeiro para fazer exames médicos. A junta receava deixá-lo ir, porque temia algum tipo de manobra. Seu partido, o Reagrupamento do Povo da Guiné (RPG), do qual se afastou, denunciou ontem "ações arbitrárias" de autoridades contra a formação.



Um dia antes, um ex-primeiro-ministro e três ex-ministros que ocupavam cargos durante a presidência de Condé foram indiciados e presos por suposto desvio de recursos públicos.