Juiz autoriza extradição de ex-chefe policial de Honduras aos EUA por narcotráfico

Um juiz de Honduras autorizou nesta sexta-feira (8) a extradição aos Estados Unidos do ex-chefe da Polícia Nacional, Juan Carlos "Tigre" Bonilla, acusado de "supervisionar" operações de tráfico de drogas para o ex-presidente Juan Orlando Hernández, detido em fevereiro.



"Foi concedida por parte do juiz natural de primeira instância a extradição do cidadão Juan Carlos Bonilla Valladares, de acordo com os pedidos que foram formulados pela Corte do Distrito Sul de Nova York", anunciou, em coletiva de imprensa, o porta-voz da Corte Suprema de Justiça (CSJ), Melvin Duarte, ao terminar uma audiência.



Em um comunicado, a Corte detalhou que o tribunal de Manhattan atribui a Bonilla três acusações relacionadas com "participar na conspiração para importar substância controlada nos Estados Unidos [...], usar ou portar armas [...] em relação à conspiração para importação de narcóticos imputada na primeira acusação".



Duarte disse que a defesa tem até a próxima segunda-feira para recorrer da decisão.



Bonilla foi preso em 9 de março em Tegucigalpa. Ocupou o cargo de diretor da polícia entre 2012 e 2013 e foi citado como "co-conspirador" de narcotráfico do ex-deputado Juan Antonio "Tony" Hernández, em um julgamento no qual o irmão do ex-presidente hondurenho foi condenado à prisão perpétua, em março de 2021, na Corte do Distrito Sul de Nova York.



Em maio de 2021, veio à tona a informação de que os Estados Unidos haviam solicitado a extradição de Bonilla, que então negou as acusações que lhe foram atribuídas pela promotoria de Manhattan.



"Juan Carlos Bonilla Valladares, ex-chefe da Polícia Nacional de Honduras, supostamente abusou de seus cargos na polícia hondurenha para burlar a lei e desempenhar um papel-chave em uma violenta conspiração internacional de tráfico de drogas", indicou a promotoria de Nova York em 30 de abril de 2020.



A Justiça segue com Bonilla o mesmo procedimento que seguiu no caso do ex-presidente Hernández, cuja extradição foi aprovada pelos 15 magistrados da CSJ em 28 de março.



A defesa do ex-presidente Hernández apresentou um recurso de amparo para impedir a extradição, mas o mesmo foi negado. Segundo Melvin Duarte, 12 magistrados assinaram a ata de extradição, mas ainda faltam três assinaturas para ordenar a entrega do ex-presidente aos Estados Unidos.



Twitter