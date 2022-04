Academia de Hollywood proíbe Will Smith de comparecer a entregas do Oscar por 10 anos

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, nesta sexta-feira (8), que proíbe o ator Will Smith de comparecer à cerimônia dos prêmios Oscar durante os próximos 10 anos devido ao tapa que deu no comediante Chris Rock na última edição.



Segundo indicaram em nota o presidente da junta da organização, David Rubin, e a diretora executiva, Dawn Hudson, durante esses dez anos Smith "não estará permitido a comparecer a nenhum evento ou programa da Academia, seja pessoal ou virtualmente, incluindo, entre outros, os Prêmios da Academia".



De qualquer modo, a Academia mantém o Oscar de melhor ator que Smith ganhou este ano por "King Richard". Uma eventual sanção ou impedimento para indicações futuras não foi mencionada.



A agressão ofuscou a maior gala do cinema e surpreendeu os milhões de telespectadores que a acompanhavam ao redor do mundo.



"A 94ª edição do Oscar estava destinada a ser uma celebração das muitas pessoas de nossa comunidade que fizeram um trabalho incrível no ano passado; no entanto, esses momentos se viram ofuscados pelo comportamento inaceitável e prejudicial que vimos o Sr. Smith exibir no palco", apontou a nota da Academia.



Os membros da Academia se reuniram nesta sexta-feira pela manhã para debater as ações contra Smith. O diretor Steven Spielberg e a atriz Whoopi Goldberg estiveram entre os convidados a participar da decisão sobre o destino do ator.



A reunião de integrantes do alto escalão da principal entidade de Hollywood estava prevista inicialmente para debater a suspensão ou expulsão de Smith, mas o ator renunciou preventivamente ao status de membro do grupo.



Os atores não precisam ser membros da Academia para receber indicações, embora os membros do grupo escolhem os indicados e vencedores do Oscar a cada ano.



"Esta ação que estamos tomando hoje em resposta ao comportamento de Will Smith é um passo rumo ao objetivo mais amplo de proteger a segurança de nossos artistas e convidados, e restaurar a confiança na Academia. Também esperamos que isso possa iniciar um tempo de cura e restauração para todos os envolvidos".



Vozes críticas à atitude de Smith pediam que o artista tivesse seu Oscar de melhor ator revogado. Smith recebeu o prêmio menos de uma hora após dar o tapa em Chris Rock no palco da cerimônia.



O irmão do comediante, Kenny Rock, declarou ao jornal Los Angeles Times que Smith "menosprezou (Chris Rock) diante de milhões de pessoas que assistem ao programa".



Mas tirar o prêmio de Smith era considerado improvável, já que outros vencedores do prêmio, como Harvey Weinstein e Roman Polanski, não tiveram seus Oscars revogados quando foram expulsos da academia após escândalos de agressão sexual.



Tradicionalmente, o vencedor do Oscar de melhor ator é convidado a apresentar o prêmio de melhor atriz no ano seguinte, uma honra que não será concedida a Smith.



- Imperdoável -



Smith subiu ao palco do Oscar e deu um tapa na cara de Rock em resposta a uma piada que o comediante fez sobre o cabelo raspado de sua esposa.



A atriz Jada Pinkett Smith sofre de alopecia, uma condição que causa queda de cabelo.



A Academia disse que Smith foi convidado a deixar a cerimônia do Oscar logo após o ataque. No entanto, essa afirmação foi contestada, inclusive pelos representantes de Smith, e o produtor da cerimônia, Will Packer, teria dito ao ator para ficar e aceitar sua estatueta.



A polícia de Los Angeles perguntou a Rock se ele queria prestar queixa contra Smith, mas o comediante recusou.



"Durante nossa transmissão, não abordamos adequadamente a situação na cerimônia", disse a nota dos funcionários da academia nesta sexta-feira.



"Por isso, sentimos muito. Esta foi uma oportunidade de dar o exemplo para nossos convidados, espectadores e nossa família acadêmica em todo o mundo, e falhamos, não estávamos preparados para algo sem precedentes."



A nota também agradeceu a Rock por "manter a compostura em circunstâncias extraordinárias".



Na semana passada, Smith pediu desculpas a Rock, descrevendo suas ações no Oscar como "chocantes, dolorosas e imperdoáveis", antes de abir mão de seu status de membro da Academia dias depois.



"Renuncio a ser membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o conselho considere apropriadas", afirmou Smith, o quinto negro a ganhar o prêmio individual mais alto para um ator no mundo do cinema.