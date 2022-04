Academia de Hollywood proíbe Will Smith de comparecer a entregas do Oscar por 10 anos

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, nesta sexta-feira (8), que proíbe o ator Will Smith de comparecer à cerimônia dos prêmios Oscar durante os próximos 10 anos devido ao tapa que deu no comediante Chris Rock na última edição.



Segundo indicaram em nota o presidente da junta da organização, David Rubin, e a diretora executiva, Dawn Hudson, durante esses dez anos Smith "não estará permitido a comparecer a nenhum evento ou programa da Academia, seja pessoal ou virtualmente, incluindo, entre outros, os Prêmios da Academia".



De qualquer modo, a Academia mantém o Oscar de melhor ator que Smith ganhou este ano por "King Richard". Uma eventual sanção ou impedimento para indicações futuras não foi mencionada.



A agressão ofuscou a maior gala do cinema e surpreendeu os milhões de telespectadores que a acompanhavam ao redor do mundo.



"A 94ª edição do Oscar estava destinada a ser uma celebração das muitas pessoas de nossa comunidade que fizeram um trabalho incrível no ano passado; no entanto, esses momentos se viram ofuscados pelo comportamento inaceitável e prejudicial que vimos o Sr. Smith exibir no palco", apontou a nota da Academia.



O comunicado dos maiores nomes da industria cinematográfica americana acrescentou que "esta ação que estamos tomando hoje em resposta ao comportamento de Will Smith é um passo em direção a um objetivo mais amplo de proteger a segurança de nossos artistas e convidados, e restaurar a confiança na academia. Também esperamos que isso possa começar um período de cura e restauração para todos os envolvidos e afetados".