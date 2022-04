UE anuncia sanções contra duas filhas de Putin

A União Europeia (UE) impôs nesta sexta-feira (8) sanções contra mais de 200 pessoas, entre elas duas filhas do presidente russo, Vladimir Putin, e vários oligarcas próximos ao presidente, devido à invasão da Ucrânia.



Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, nascidas respectivamente em 1985 e 1986, já foram alvo de sanções nos Estados Unidos e Reino Unido.



A lista, publicada no Diário Oficial da UE, inclui ainda 18 empresas e seus executivos, que terão seus ativos bloqueados e suas entradas proibidas nos 27 países do bloco.



Maria Vorontsova foi sancionada por seu cargo na Nomenko, uma empresa de projetos de investimentos no setor de saúde, que oferece "fontes substanciais de receita" ao governo russo, segundo o Diário Oficial.



Sua irmã, Katerina Tikhonova, chefia um fundo de apoio a jovens cientistas, criado por empresas cujos executivos "são membros do círculo de oligarcas próximos" a Putin.