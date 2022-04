Elizabeth II não participará da tradicional missa da Quinta-feira Santa

A rainha Elizabeth II, que reconheceu recentemente ter dificuldades para se locomover, decidiu não comparecer à tradicional missa da Quinta-feira Santa na próxima semana, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (8).



A monarca, que completará 96 anos no final do mês, será representada pelo príncipe Charles, herdeiro da coroa de 73 anos, e sua esposa Camila, informou a casa real.



A rainha geralmente participa desta cerimônia todos os anos. De acordo com uma tradição que remonta ao século XII, ela distribui entre os fiéis moedas cunhadas para a ocasião.



Este ano, o príncipe de Gales ficará encarregado de fazê-lo durante uma missa no Castelo de Windsor, cerca de 40 km a oeste de Londres.



Elizabeth II reduziu consideravelmente sua agenda depois que passou uma noite no hospital em outubro para "exames" médicos cuja natureza nunca foi revelada.



No início da pandemia, ela se retirou do Palácio de Buckingham, em Londres, para Windsor e recentemente admitiu ter dificuldades para se locomover.



Depois de cancelar vários compromissos, na semana passada ela participou de um serviço religioso em homenagem ao seu falecido marido, o príncipe Philip, na Abadia de Westminster, em Londres.



A missa da Quinta-feira Santa comemora a última ceia de Jesus com os doze apóstolos e faz parte dos preparativos para o Domingo de Páscoa, que marca a ressurreição de Jesus, na tradição cristã.