Um toque de recolher foi estabelecido da noite de sábado (9) até a manhã de segunda-feira em Odessa, grande porto ucraniano no mar Negro, diante da ameaça de ataques com mísseis, anunciaram as autoridades locais.



Após o ataque contra a estação de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, que deixou pelo menos 50 mortos, "uma ameaça de ataque com misseis paira sobre Odessa, em 10 de abril de 2022 (domingo) ", anunciou a administração militar regional.



"Por isso foi imposto o toque de recolher em Odessa e sua região a partir de 21 horas de 9 de abril (sábado) até as 6 horas de 11 de abril de 2022 (segunda-feira)", acrescentou.