A primeira missão totalmente privada à Estação Espacial Internacional foi lançada nesta sexta-feira (8) com uma tripulação de quatro membros da empresa startup Axiom Space.



Um foguete SpaceX Falcon 9 com a cápsula Crew Dragon Endeavour decolou às 11h17 (12h17 no horário de Brasília) do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.