Diretores da Academia discutem quais medidas tomar em relação ao tapa de Will Smith no Oscar

A direção da Academia de cinema dos Estados Unidos vai se reunir, nesta sexta-feira (8), para discutir possíveis punições contra o ator Will Smith por dar dar um tapa em Chris Rock na entrega do Oscar em março.



A reunião, na qual vão participar figurões de Hollywood como o diretor Steven Spielberg e a atriz Woopi Goldberg, deveria se reunir inicialmente para discutir se o ataque de Smith merecia ser punido com uma suspensão ou expulsão, no entanto o protagonista de "King Richard: criando campeãs" renunciou à organização na semana passada.



Enfrentando uma situação sem precedentes, a diretoria da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas agora vai debater sobre eventuais ações a tomar em consequência da agressão que ofuscou a maior festa do cinema e deixou milhões de espectadores no mundo todo boquiabertos.



"É do melhor interesse de todos os envolvidos que isso seja conduzido de maneira oportuna", sustentou o presidente da Academia, David Rubin, em uma carta dirigida aos membros da diretoria nesta quarta (6).



A reunião estava programada para esta sexta-feira (8) às 13:00 (horário de Brasília) e os diretores foram convidados a participar de uma conferência pela plataforma Zoom.