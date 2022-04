Putin busca vitória no Donbass para celebrações do 9 de maio, diz Macron

O presidente russo, Vladimir Putin, vai concentrar seus ataques em áreas separatistas no Donbass, no leste da Ucrânia, para tentar obter uma vitória até 9 de maio, aniversário da capitulação da Alemanha em 1945 - afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron.



"Para a Rússia, o 9 de maio é um feriado nacional, um evento militar importante, e é quase certo que, para o presidente Putin, o 9 de maio deve ser um dia de vitória", disse Macron à rádio francesa RTL.



O presidente francês estima que "vão concentrar seus esforços no Donbass", o que significa, conforme Macron, que esta região vai viver situações "muito difíceis" nas próximas semanas.



Ele lembrou que França, Grécia e Turquia estão tentando organizar operações humanitárias no porto ucraniano de Mariupol, ainda sob um resistente cerco. Enfrentam "muitas dificuldades", porém, devido a uma "recusa absoluta dos russos".



Sobre a nova bateria de sanções decidida pela União Europeia (UE) na quinta-feira (7), Macron aproveitou para atacar uma de suas rivais na disputa presidencial deste fim de semana na França, a líder de extrema-direita Marine Le Pen. Segundo o presidente na briga pela reeleição, a política ultraconservadora mantém uma "ambiguidade" em relação à Rússia, buscando evitar o recurso a sanções.



"Chama a atenção a ausência culpada de todos os parlamentares da Frente Nacional (partido de Le Pen) no Parlamento Europeu, quando se trata de aplicar sanções à Rússia, o que mostra a ambiguidade de algumas pessoas neste país, apesar da guerra", criticou Macron.



