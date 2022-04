Eslováquia doa à Ucrânia um sistema de defesa antiaéreo S-300

O primeiro-ministro eslovaco, Eduard Heger, anunciou nesta sexta-feira (8) que seu país doou para a Ucrânia um sistema de defesa aérea S-300 para ajudá-la contra a invasão lançada pela Rússia.



"Posso confirmar que a República da Eslováquia doou um sistema de defesa área S-300 para a Ucrânia", disse Heger no Facebook.



O primeiro-ministro destaou que esta entrega não significa que seu país "faça parte do conflito armado na Ucrânia" e que a doação é uma resposta ao pedido de assistência feito por Kiev para sua "legítima defesa", de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU.



Este sistema móvel de mísseis terra-ar fabricado na Rússia fazia parte dos pedidos feitos pela Ucrânia aos países ocidentais.



O primeiro-ministro eslovaco indicou que este sistema "ajudará a salvar o maior número de vidas de ucranianos inocentes" contra a agressão russa.



A Eslováquia, membro da UE e da Otan, pode contar com um sistema de defesa aérea adicional fornecido por seus aliados nos próximos dias, disse Heger, sem dar mais detalhes.