Finanças, comércio e energia: as principais sanções contra a Rússia

As sanções adotadas contra a Rússia pela guerra na Ucrânia vão desde o fechamento do espaço aéreo ao bloqueio dos ativos de pessoas próximas ao presidente Vladimir Putin e de empresas russas e incluem a exclusão de Moscou do sistema financeiro internacional e vários embargos às importações de hidrocarbonetos.



- Setor financeiro -



Esse foi o principal setor atingido pelos países ocidentais e seus aliados para limitar a capacidade de financiamento da guerra.



Os Estados Unidos, a União Europeia e outros países aliados proibiram qualquer transação com o Banco Central russo e congelaram os ativos em moedas estrangeiras.



Outro duro golpe foi a exclusão dos principais bancos russos do sistema internacional bancário Swift, mecanismo essencial das finanças internacionais que permite se comunicar de forma rápida e segura e efetuar transações.



- Energia -



Os EUA anunciaram um embargo sobre as importações de petróleo e gás russos, que segundo o presidente americano, Joe Biden, foi decidido "em coordenação" com seus aliados.



A União Europeia, que inclui países que são muito dependentes da Rússia no plano energético, decidiu, na quinta-feira (7), impor um embargo para o carvão russo a partir do mês de agosto, o que equivale a 45% das importações desse minério.



O bloco já havia previsto reduzir em mais de 60% das suas importações de gás russo até o final do ano e estabelecido a proibição para os europeus de fazer novos investimentos nesse setor essencial para a economia russa.



- Transportes -



O espaço aéreo dos membros da OTAN e da UE já foi fechado aos aviões russos e várias companhias aéreas suspenderam seus voos para a Rússia.



A indústria aeronáutica é a mais afetada com a proibição da exportação de aviões, peças de substituição ou equipamento e a suspensão da manutenção dos equipamentos matriculados na Rússia das gigantes Airbus e Boeing.



- Comércio -



A proibição da exportação de semicondutores e equipamentos de alta tecnologia foi a primeira fase, imposta no início da invasão, pelo Japão, que é um dos principais produtores.



Em seguida, os EUA se uniram a essa estratégia e, na quinta-feira (7), a UE adotou um veto às exportações para a Rússia, especialmente de bens essenciais para a indústria.



A lista de importações russas proibidas pelos países da UE foi ampliada para incluir algumas "matérias-primas e materiais críticos" por um valor estimado de 5.5 bilhões de euros (6 bilhões de dólares) por ano.



- Personalidades -



Centenas de personalidades russas estão sob sanção, incluindo as duas filhas do presidente Vladimir Putin, que estão na "lista negra" dos Estados Unidos, da UE e do Reino Unido.



Na quinta (7), a UE ampliou sua lista a 18 entidades e mais de 200 pessoas, que estão submetidas a um bloqueio de seus ativos e à proibição de entrada em território europeu.



