Bomba da Segunda Guerra Mundial mata homem em cidade tcheca

Uma bomba que datava da Segunda Guerra Mundial matou, nesta sexta-feira (8), um homem e feriu outro em Ostrava, no leste da República Tcheca, ao explodir durante escavações, informaram a polícia e os veículos de comunicação.



"Podemos confirmar que a explosão foi causada por munições da Segunda Guerra Mundial", disse a polícia no Twitter.



Segundo a mídia local, um homem de 49 anos morreu enquanto outro sofreu um leve ferimento na cabeça. A polícia retirou cerca de 50 pessoas que se encontravam em casas localizadas em um raio de 300 metros.



As munições da Segunda Guerra Mundial são frequentes no nordeste da República Tcheca, região pela qual o Exército Vermelho passou em 1945.



No outono do ano passado, a polícia retirou em duas ocasiões mais de 1.000 pessoas de Ostrava após encontrar munição que ainda não havia explodido.