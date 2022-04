Ministro da Economia britânico denuncia 'campanha de difamação' por críticas à sua esposa

O ministro da Economia britânico, Rishi Sunak, denunciou, nesta sexta-feira (8), uma "campanha de difamação" da oposição trabalhista depois que sua esposa bilionária foi criticada por driblar alguns impostos no Reino Unido em plena crise do poder aquisitivo.



"Atacar minha esposa para chegar a mim é horrível", afirmou em uma entrevista publicada nesta sexta pelo jornal The Sun, destacando que sua esposa, de nacionalidade indiana, "pagou impostos ao Reino Unido por cada centavo que ganhou" nesse país.



Sunak denunciou o que considera como uma "campanha de difamação" procedente das fileiras do opositor Partido Trabalhista.



Porém, uma fonte dessa legenda negou imediatamente a acusação e apontou para o entorno do primeiro-ministro Boris Johnson, recentemente submerso pelos escândalos e cuja popularidade caiu em desprestígio, enquanto a do ministro da Economia subia. Sunak já foi considerado o favorito para assumir o lugar de Johnson.



Sua esposa, Akshata Murty, filha do bilionário cofundador do grupo tecnológico indiano Infosys, tem o status de "não domiciliada", que é diferente do de "não residente", que permite não tributar impostos no Reino Unido por receitas no estrangeiro.



Infosys