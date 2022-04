Avião de carga se parte em dois em acidente na Costa Rica

(foto: Ezequiel BECERRA / AFP)

Um avião de carga se partiu, nesta quinta-feira (6), enquanto fazia um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Juan Santamaría, a 25 quilômetros da capital da Costa Rica, San José. O acidente sem vítimas provocou o fechamento temporário das instalações, informaram as autoridades."As duas pessoas (que estavam a bordo) estão bem", disse a jornalistas o chefe da direção geral dos Bombeiros da Costa Rica, Héctor Chaves.O acidente aconteceu às 13:24 (horário de Brasília), quando um Boeing-757 da companhia alemã de entregas DHL que havia decolado do aeroporto costa-riquenho com destino à Guatemala foi obrigado a retornar por uma falha mecânica.Segundo informações oficiais, a tripulação da aeronave, de matrícula panamenha, alertou as autoridades locais sobre problemas hidráulicos, o que o obrigou a regressar ao aeroporto 25 minutos após a decolagem.Após o acidente, foi observado uma poça azul na pista e fumaça. Segundo os bombeiros, isso ocorreu devido à perda de líquido hidráulico e ao aquecimento das rodas pela dificuldade para frear.