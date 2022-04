Ucrânia recupera controle da região de Sumy, na fronteira russa

A região de Sumy, no nordeste da Ucrânia e na fronteira com a Rússia, foi "liberada" das forças russas - anunciou o governador local, Dmytro Jivitsky, nesta sexta-feira (8).



"O território foi liberado dos 'orcs' (palavra usada na Ucrânia para se referir aos soldados russos)", disse Jivitsky no aplicativo Telegram, advertindo que a região "não é segura".



Segundo ele, há zonas minadas, onde especialistas trabalham para desativá-las.



Com sua saída de Sumy, Rússia concluiu a retirada das suas tropas de todo norte da Ucrânia.



Localidade onde vivem cerca de 250.000 pessoas, Sumy é a capital da região homônima. Foi sitiada nos primeiros dias da guerra pelas tropas russas, que não chegaram a controlá-la totalmente e acabaram se retirando.



O acesso à cidade ainda é muito complicado, e milhares de estudantes estrangeiros, oriundos, sobretudo, da África, estão presos nela há semanas.