Nobel da Paz russo, Muratov, é atacado em um trem

O jornalista russo e Prêmio Nobel da Paz Dmitri Muratov foi atingido por tinta nesta quinta-feira (7) em um trem, reportou seu veículo, o jornal Novaya Gazeta.



"Um desconhecido atacou o redator-chefe de Novaya Gazeta e Prêmio Nobel da Paz em um vagão de um trem", afirmou este veículo independente no Telegram.



Esta pessoa "jogou tinta a óleo misturada com acetona no compartimento. No trem de Moscou para Samara (sul do país). Meus olhos estão queimando", disse Muratov a Novaya Gazeta.



"Gritou 'Muratov, é por nossos rapazes'", acrescentou, em aparente alusão às baixas russas na invasão da Ucrânia.



A informação do Novaya Gazeta estava acompanhada de duas fotos de Muratov: em uma delas aparentemente no banheiro do trem a cabeça, o peito e os braços cobertos com a substância vermelha.



Na segunda, vê-se manchas vermelhas no vagão do trem.



"Muratov recebeu os primeiros socorros (...) Estamos procurando o criminoso que o fez", escreveu no Twitter Kirill Martinov, ex-editor adjunto de Muratov, que acredita que o ataque pode ter causado danos aos olhos do jornalista.



No mês passado, o Novaya Gazeta anunciou que suspendia sua publicação em papel e na internet até que termine o conflito na Ucrânia.



Desde a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, o Kremlin aumentou as medidas de controle para os veículos independentes, aprovando leis que podem acarretar penas de prisão a quem critique a invasão militar.



Twitter