O petróleo voltou a cair nesta quinta-feira, diante das promessas dos países-membros da Agência Internacional de Energia (AIE) de usarem reservas para conter os preços.



O preço do Brent para entrega em junho caiu 0,48%, a US$ 100,58, em Londres. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em maio cedeu 0,20%, a 96,03 dólares.