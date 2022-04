Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta nesta quinta-feira, após dois dias no vermelho, em um mercado que começa a se habituar à ideia de uma política de ajuste monetário mais forte do que o esperado pelo Federal Reserve.



O índice Dow Jones fechou em alta de 0,25%, a 34.583,57 pontos, e o Nasdaq, de 0,06%, a 13.397,30 unidades. O S&P; 500 subiu 0,43%, a 4.500,21 pontos.



"Parece que os investidores se sentem finalmente confortáveis com a ideia de o Fed dar uma noção muito precisa de como irá agir neste ano em termos de aumento de taxas e redução de suas participações", resumiu Peter Cardillo, da Spartan Capital.



