Tesla inaugura nova megafábrica no Texas

Milhares de convidados vão prestigiar, nesta quinta-feira (7), a inauguração da nova fábrica da Tesla em Austin, em um evento com a cara de um show de rock, cuja estrela principal é o fundador da companhia, Elon Musk, que está mudando a sede da mesma para o Texas.



Musk publicou no Twitter algumas imagens dos preparativos. Está previsto que ele pronuncie um discurso por volta das 21h00 locais (23h00 em Brasília). Além disso, o evento deverá contar com a presença de até 15.000 pessoas.



A "Giga Texas", cuja superfície é equivalente a cerca de 100 campos de futebol, está em atividade desde o fim de 2021.



Trata-se da quinta "megafábrica" da Tesla, depois das plantas de Nevada, Nova York, Xangai e Berlim, esta última inaugurada agora em março.



Essas fábricas produzem veículos e também componentes e baterias em larga escala. Em Austin também está prevista a produção dos novos lançamentos, a pick-up Cybertruck e o caminhão Semi, que deve ser iniciada no ano que vem.



"A Tesla tem um problema de rico: a demanda supera a oferta a tal ponto que os Model Y e alguns Model 3 [dois dos veículos que produz] são entregues com cinco a seis meses de atraso em alguns lugares do mundo", destacou o analista Dan Ives, da consultoria financeira Wedbush Securities. "A solução está, principalmente, em Austin e Berlim", acrescentou.



A Tesla quer aumentar suas entregas em 50% por ano, e deveria superar esta meta agora em 2022, conforme estimou Musk em janeiro.



A empresa entregou mais de um milhão de veículos nos últimos 12 meses, apesar das limitações impostas à indústria pela escassez de semicondutores.



No primeiro trimestre de 2022, a Tesla entregou 67% mais veículos que no mesmo período de 2021, quando Toyota e General Motors registraram uma queda de 20% em seus volumes de vendas.



