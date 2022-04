Morre no Irã segundo religioso xiita após ataque jihadista de terça-feira

Um segundo religioso xiita, esfaqueado na terça-feira por um extremista sunita no santuário mais venerado do Irã, morreu nesta quinta (7), após não resistir aos ferimentos, informou a televisão estatal iraniana.



A morte acontece no momento em que o país enterrava outro religioso, Mohamad Aslani, que foi atacado pelo mesmo extremista sunita diante de uma multidão de peregrinos no santuário do imã Reza, em Mashhad, no nordeste do país.



"Sadegh Darai, um dos religiosos gravemente feridos no atentado terrorista que ocorreu no santuário do imã Reza, sucumbiu como mártir no hospital", informou a emissora iraniana.



O terceiro ferido no atentado, o religioso Mohsen Pakdaman, continua hospitalizado, segundo a agência de notícias Irna.



O ataque aconteceu no pátio do mausoléu do imã Reza, o principal local de culto xiita no Irã, segundo detalharam os meios de comunicação oficiais.



De acordo com os meios locais, o agressor foi identificado como Abdolatif Moradi, um radical sunita de 21 anos, de origem uzbeque, que entrou ilegalmente no país.



O incidente ocorreu no terceiro dia do mês sagrado - no calendário islâmico - para os muçulmanos, o Ramadã.