O "novo prefeito" designado pelas forças russas em Mariupol anunciou nesta quinta-feira (7) que "cerca de 5.000 pessoas" morreram nesta cidade do leste da Ucrânia assediada há semanas pelo exército russo e seus aliados separatistas.



O "prefeito" pró-russo, Konstantin Ivashchenko, informou, ainda, que "60% a 70% das residências foram destruídas ou parcialmente destruídas" nesta cidade portuária do mar de Azov. Estes balanços são menos graves do que os registrados pelas autoridades ucranianas.