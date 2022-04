Trens de evacuação são bloqueados no leste da Ucrânia por bombardeio russo

Trens que retiram pessoas do leste da Ucrânia foram bloqueados nesta quinta-feira (7) pelo bombardeio russo da única linha ferroviária ainda sob controle ucraniano, anunciou o diretor das ferrovias ucranianas, Olexandre Kamishin.



"O inimigo realizou bombardeios aéreos contra a ferrovia próxima à estação Barbenkovo da linha de Donetsk. É a única rota de saída de trem de cidades como Sloviansk, Kramatorsk e Liman, que está sob controle ucraniano", escreve este responsável no Telegram.



Esta linha é hoje uma "rota de sobrevivência para dezenas de milhares de nossos compatriotas".



Segundo ele, três trens estão bloqueados em Sloviansk e Kramatorsk.



"Aguardamos o fim dos ataques para esclarecer a situação. Os passageiros dos trens bloqueados foram transferidos para as estações até que a situação seja esclarecida", acrescentou.



As autoridades ucranianas instaram a população das regiões orientais sob seu controle a se retirar o mais rápido possível, pois estimam uma ofensiva maciça das forças russas.



O governador de Luhansk, Sergiy Gaiday, alertou nesta quinta-feira que era a "última chance", já que os russos "estavam cortando todas as vias de fuga".