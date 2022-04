Brasil se abstém na votação que suspendeu a Rússia do Conselho da ONU

Em resposta, Ucrânia criticou os países que optaram pela abstenção, já que se mostra como uma atitude indiferente aos acontecimentos (foto: Timothy A. Clary/ AFP )

Solicitação ocorreu após imagens de cadáveres na cidade de Bucha

O conselho

África e Ásia – 13 membros cada

Leste Europeu – 7 membros

América Latina e Caribe – 8 membros

Europa Ocidental e Outros – 7 membros

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.

Brasil se absteve na votação que suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, com sede em Genebra, na reunião da Assembleia Geral da ONU desta quinta-feira (7/4) Segundo o embaixador Ronaldo Costa Filho, o voto do governo brasileiro é justificado, já que não seria o momento de suspender o Kremlin. Além disso, ele afirmou que o Governo Federal está "profundamente preocupado com as violações de direitos humanos na Ucrânia, inclusive na cidade de Bucha". Outro aspecto decisivo para a escolha foram as investigações para analisar os crimes cometidos na Ucrânia , que estão sendo feitas pela comissão de inquérito, implementada em março, pelo Conselho da ONU. "O Brasil decidiu se abster, pois acredita que a comissão deve completar a investigação para que as responsabilidades possam ser estabelecidas", informou o Itamaraty.Como estão no início, as investigações poderão levar vários meses para serem concluídas. Em resposta, a Ucrânia criticou os países que optaram pela abstenção, já que a indiferença representa não um começo, mas um fim.Na votação, 93 Estados-membros da Assembléia deram o seu apoio ao pedido que afasta a Rússia das decisões de um dos principais órgãos da Instituição. Entre as nações da América Latina que votaram a favor estão Argentina, Chile, Colômbia e Equador.Além do Brasil, outros 57 países se abstiveram, como México, Arábia Saudita, Senegal, África do Sul, Egito e um número elevado de governos africanos. Já os votos contra foram dados por 24 países, sendo alguns deles a Rússia, China, Cazaquistão, Síria, Cuba, Venezuela e Coreia do Norte.Os efeitos são, além do aumento da pressão contra a Rússia, a inviabilidade da influência do país no Conselho, que usava a favor de nações aliadas. Antes de ser suspenso, o Kremlin estava em seu segundo ano de mandato. A ONU pode revogar a medida a qualquer momento. O pedido foi feito por nações ocidentais, como Estados Unidos (EUA) e Reino Unido, pelas imagens da cidade de Bucha , a 15 quilômetros de Kiev, capital da Ucrânia, onde foram achados dezenas de corpos, que seriam, supostamente, de civis. Tal ação foi entendida como violação dos direitos humanos, além de ser considerada crime de guerra Para ser suspenso, é necessário que a maioria de dois terços dos países vote a favor na sessão. No ano passado, essa medida foi tomada contra a Líbia.Segundo Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos EUA na ONU, todos os dias são feitos relatos angustiantes, o que mostra o descaso da Rússia com os direitos humanos. Para ela, isso prejudica a credibilidade do Conselho e da ONU."A Rússia não deve ocupar uma posição de autoridade neste órgão, nem devemos permitir que a Rússia use seu papel no Conselho como uma ferramenta de propaganda para dizer que tem uma preocupação legítima com os direitos humanos", disse.Após as acusações, o Kremlin negou que as forças russas agiram contra a vida de civis e alegou que as imagens de Bucha são falsas Criado pelos estados-membros da ONU, o Conselho de Direitos Humanos tem o objetivo de reforçar a ampliação e a proteção dos direitos humanos no mundo. Além disso, o órgão debate sobre as violações desses direitos, expõe e cobra dos países o compromisso.O conselho é composto por 47 países, votados pelos Estados-membros, por meio de votação direta, que cumprem mandado de três anos. Esses são divididos por blocos, sendo eles: