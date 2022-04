O G7, que agrupa as economias mais avançadas, concordou nesta quinta-feira em impor novas sanções contra a Rússia após as "atrocidades cometidas pelas forças armadas russas" contra civis na Ucrânia.



Os líderes do G7 decidiram vetar "novos investimentos em setores-chave da economia russa, incluindo o setor de energia" e reforçaram as restrições contra bancos e empresas estatais russas, disse o grupo em comunicado.