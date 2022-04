Deslizamento sobre mina deixa dez mortos na Colômbia

Pelo menos 10 trabalhadores morreram e mais sete estão desaparecidos depois que um deslizamento atingiu um campo de mineração no noroeste da Colômbia, disseram as autoridades nesta quinta-feira (7).



No final da tarde de quarta-feira, os trabalhadores foram surpreendidos pelo súbito aumento de um córrego no município de Abriaquí, no departamento de Antioquia.



"O saldo preliminar é de 10 mortos, 7 desaparecidos e 10 feridos", informou a Unidade Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres (Ungrd) em um tuíte.



O responsável pelo serviço de emergências da região, Jaime Gómez, alertou que "o número de desaparecidos pode aumentar".



"O pessoal da mina está olhando as câmeras de segurança em busca de dados mais precisos", explicou o funcionário, acrescentando que no momento do desastre a maioria dos trabalhadores já havia "se retirado do local".



Localizada em uma área montanhosa, a mina de ouro funcionava legalmente, segundo o prefeito de Abriaquí, Héctor Orrego.



"Os meninos estavam jantando, alguns estavam se preparando para descansar, outros já estavam saindo do trabalho quando aconteceu a chuva torrencial, o deslizamento", disse a autoridade ao canal Telantioquia.



Segundo relatos oficiais, o deslizamento destruiu o acampamento e parte da planta da mina El Porvenir.



- "Inverno implacável" -



Em mensagem no Twitter, o presidente Iván Duque expressou sua "solidariedade às famílias das vítimas".



"Os órgãos de socorro trabalham (...) em operações de busca de desaparecidos", disse o presidente.



Com a tragédia de quarta-feira, já são 17 mortes em Antioquia durante a primeira estação chuvosa do ano, que vai durar até junho, segundo autoridades locais. Poucas horas antes, uma mulher de 48 anos morreu um deslizamento de terra causado pelas chuvas no município vizinho de Barbosa.



"Passamos várias semanas onde o inverno foi implacável... em um vilarejo próximo, Santa Teresa, há outra ameaça de avalanche. Mandamos evacuar as casas e esperamos que nada de grave aconteça", lamentou o prefeito de Abriaquí, que deu um saldo de 20 famílias deslocadas pelo risco de outro desastre.



Segundo Orrego, vários rios próximos à cidade correm o risco de transbordar e as estradas que levam à zona rural são afetadas por outros deslizamentos.