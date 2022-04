A Suprema Corte do Paquistão revogou nesta quinta-feira a dissolução da Assembleia Nacional e ordenou um voto de moção de censura contra o primeiro-ministro Imran Khan, dias depois de ele salvar seu posto ao dissolver o Parlamento.



O tribunal afirmou que a decisão do vice-presidente da Assembleia de não permitir um voto de confiança no domingo "é contrária à Constituição e é anulada por não ter efeito jurídico".