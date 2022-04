Deslizamento sobre mina deixa dez mortos na Colômbia

Pelo menos dez pessoas morreram, e outras sete estão desaparecidas, após uma avalanche sobre uma mina no nordeste da Colômbia na madrugada desta quinta-feira (7) - informaram as autoridades locais.



"Em Abriaqui, no departamento de Antioquia, houve inundações decorrentes das fortes chuvas durante a madrugada, o que afetou uma mina localizada na região. O saldo preliminar é de 10 mortos, 7 desaparecidos e 10 feridos", tuitou a Unidade Nacional para a Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD).



Segundo Hector Orrego, prefeito do município de Abriaquí, uma "avalanche" surpreendeu os mineiros às 18:30 locais (20:30, horário de Brasília) da quarta-feira.



"Os rapazes estavam jantando, alguns estavam na hora de descanso, outros já tinham saído do trabalho quando (chegou) a chuva, a avalanche", relatou Orrego à televisão local Telantioquia.



"Como é uma empresa mineradora havia algumas pessoas que estavam recém-chegadas ao município (...) está sendo verificado o registro da empresa", acrescentou o prefeito.



O presidente Ivan Duque expressou sua "solidariedade com as famílias das vítimas", em uma mensagem no Twitter.