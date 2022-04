Chanceler ucraniano acusa Lavrov de ser 'cúmplice de crimes de guerra'

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, acusou seu homólogo russo, Serguei Lavrov, nesta quinta-feira (7), de ser "cúmplice" dos "crimes de guerra" cometidos desde a invasão da Ucrânia em cidades como Bucha e Mariupol.



"O fato de (Lavrov) ter justificado os bombardeios contra um hospital de Mariupol e os crimes de guerra cometidos em Bucha e em outras cidades e povoados da Ucrânia (...) torna-o cúmplice desses crimes", declarou Kuleba em uma coletiva de imprensa, após se reunir com os ministros das Relações Exteriores dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas.



"Cada comentário feito por ele é para atrapalhar as negociações, bloqueá-las, ou suspendê-las", continuou Kuleba, referindo-se às discussões que estão sendo realizadas entre Rússia e Ucrânia com auxílio da Turquia.



Ainda assim, o ministro ucraniano garantiu que permanece disposto a voltar a se reunir com Lavrov.



"Como se trata da paz na Ucrânia e de evitar que haja mortos, então estou pronto para me reunir com qualquer um", ressaltando que, "para evitar 'outra Bucha', temos que conversar e ver como podemos terminar essa guerra".



Diante de seus pares da Aliança Transatlântica, Kuleba também insistiu na necessidade de receber armas "agora", antes que seja "tarde demais".